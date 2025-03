Astraios-Quinetts (BAKJK)

Das Astraios-Quintett gründete sich aus der Freude am gemeinsamen Musizieren im Jahr 2019 und wurde bereits kurz danach in die Förderung durch den Verein Yehudi Menuhin Live Music Now Frankfurt am Main e. V. aufgenommen.

Neben zahlreichen Konzerten mit pädagogischem Schwerpunkt widmen sich die fünf Musiker*innen der Erarbeitung innovativer Programme.

Das Ensemble wurde 2021 mit einem 1. Preis beim Kammermusikwettbewerb der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main ausgezeichnet und erhielt zuletzt im Rahmen des Deutschen Musikwettbewerbs 2023 ein Stipendium, verbunden mit der Aufnahme in die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb 24/25, und den Sonderpreis der Marie-Luise Imbusch-Stiftung.

Programm: „Meilensteine“

Das Programm „Meilensteine“ befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Gattung des Bläserquintetts. Beginnend beim „Urvater“ des Bläserquintetts, Anton Reicha, welcher mit den ersten bedeutenden Werken in dieser Besetzung ein Gegenstück zum etablierten Streichquartett schuf, führt die Geschichte des Bläserquintetts – auch bedingt durch technische Neuerungen an den Instrumenten – immer wieder zu neuen Möglichkeiten und Klangfarben. Nach den beiden romantischen Quintetten des deutschen August Klughardt und des französischen Flötenvirtuosen Paul Taffanel, welche zum Kernrepertoire der Quintett-Musik gehören, kulminiert das Programm in Samuel Barbers farbprächtig orchestraler „Summer Music“.

Nina Grund, Flöte

Frederik Meffert, Oboe

Nana Kusaka, Klarinette

Marie-Luise Haas, Fagott

Michael Hofmann, Horn

Anton Reicha (1770 – 1836)

Quintett in D-Dur op. 91,3

1. Lento – Allegro assai

2. Adagio

3. Menuetto

4. Finale

August Klughardt (1847-1902)

Quintett C-Dur op. 79

1. Allegro ma non troppo

2. Allegro vivace

3. Andante grazioso

4. Adagio – Allegro molto vivace

Pause

Paul Taffanel (1844-1908)

Quintett g-Moll für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn

1. Allegro con moto

2. Andante

3. Vivace

Samuel Barber (1910 – 1981)

Summer Music op. 31