ASTRAYA | BEYOND THE LAST COAST

ASTRAYA

Soundtrack für eine zerrissene Welt

ASTRAYA ist eine fünfköpfige Rockband aus Stuttgart, die mit ihrem einzigartigen Sound zwischen sphärischem Postrock, wuchtigem Metal und düsterer Melancholie seit 2018 für Aufsehen sorgt. Auf der Bühne entfaltet die Band ihre volle Kraft: emotionale Tiefe, dynamischer Aufbau und eine eindringliche Live-Präsenz machen jedes Konzert zu einem intensiven Erlebnis. Mit epischem Gesang, außergewöhnlichen Gitarrenriffs und atmosphärischer Dichte schaffen ASTRAYA ein Klangbild, das unter die Haut geht – und im Gedächtnis bleibt. Ihre Songs erzählen von Weltschmerz, Sehnsucht und dem Gefühl, in einer entgleisenden Welt nach Halt zu suchen – Themen, die das Publikum berühren und mitreißen. 2022 erschien ihr Debütalbum Myth Of Dike – gefeiert von Kritikern und gefeatured in namhaften Magazinen der Rock- und Metal-Szene. Momentan arbeitet die Band intensiv am nächsten Kapitel: Das neue Album erscheint Ende 2025 beim Label These Hands Melt – und verspricht, noch größer, intensiver und emotionaler zu werden.

BEYOND THE LAST COAST

„Hawaiihemd. Bierdose. Knackung!

Auf einem Festival entspannt mit seinen Leuten grillen, ein Bierchen zischen und im Hawaiihemd im Campingstuhl rumlümmeln. Wer liebt es nicht?“ Beyond The Last Coast wollen durch ihre lockere Art und ihr buntes Auftreten in der sonst oft düsteren und ernsten Metal-Szene dem Publikum genau diese Flucht aus dem Alltag ermöglichen. Im Kontrast dazu, verarbeiten sie in ihren Texten persönliche Konflikte und sprechen sozialkritische Themen an. Die Band zeigt hierbei nur zu gut, wie stark die Stimme jedes Einzelnen sein kann! Mit ihrer ersten Single „Social Distancing“ zeigte die Band, wie abwechslungsreich und dynamisch ihre Musik ist - von sanften Pianomelodien bis hin zu „Auf-Die-Fresse-Breakdowns“. Auf letzteren Punkt schließt ihre zweite Single „Feed The Beast“ an.

In ihren modernen Metalsound integrieren sie gekonnt markante Synthesizer-Elemente. Ende 2024 veröffentlichten sie ihr Debutalbum „Chasma“, welches mit viel musikalischer Abwechslung und Härte die menschlichen Abgründe aufzeigen soll. Seit 2023 ist die Band dabei, die Bühnen des Landes zu bereisen und hinterlässt, nicht nur wegen ihrer adretten Hemden, einen bleibenden Eindruck bei den Leuten. Also auf was wartet ihr noch?! Zieht los, kauft euch ein Hawaiihemd und überzeugt euch live von Beyond The Last Coast!