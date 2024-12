Warum verhalte ich mich manchmal anders als ich eigentlich bin? Und warum passt das, was ich denke, oft nicht zu dem was ich fühle? Solche – und viele andere – Rätsel versucht die Astrologie zu entschlüsseln. Nach einer kurzen Einführung in deren Grundelemente (Tierkreis, Häuser und Planeten) geht es um Eure persönlichen Horoskope, die wir auf die drei wichtigsten Punkte hin untersuchen: Sternzeichen, Stellung des Mondes und Aszendent – anders gesagt:

Eure innere Veranlagung, Euer Gefühl und Euer äußeres Verhalten. Und wir werden aus dem Gesamtbild Eures Horoskops herauslesen, was Euer Weg sein könnte, damit umzugehen.

Sa. 25. Januar 14 – 19 Uhr

So. 26. Januar 11 – 16 Uhr