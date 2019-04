Astrologievortrag – Entdecke deine Talente!

Astrologie Vortrag

Keiner ist wie Sie. Aber wissen Sie auch, welche Kräfte in Ihnen schlummern? Kennen Sie Ihre Talente, Ihre Potenziale? Sie sind da, Sie müssen sie nur wecken. Nur wer sich seiner Talente und Möglichkeiten bewusst ist, kann sie gezielt ausschöpfen. Und nur wer in Harmonie mit seiner wahren Natur agiert, wird die Spitze dessen erreichen, was für ihn möglich ist.Wer sein Leben aktiv gestalten und seinen Erfolg programmieren will, für den lohnt es sich zu hören, was Ernst Albrecht Vöhringer dazu zu sagen hat. Sein Credo: Astrologie zeigt Zusammenhänge auf, die unser Denken und Handeln beeinflussen, uns aber in der Regel nicht bewusst sind. Wer sie kennt, findet seinen ganz individuellen Weg. Und hat alle Voraussetzungen, aus einer inneren Klarheit zu handeln.

Im Vortrag wird er auf persönliche Horoskope von interessierten Teilnehmern eingehen.Weitere Schwerpunkte der Analysen sind Lebenszyklen und Partnerschaft.