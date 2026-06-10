Astronaut Dr. Gerhard Thiele

An diesem Samstag gibt es die einmalige Gelegenheit einem echten Astronauten zu begegnen.

Dr. Thiele, der als Wissenschaftsastronaut an mehreren Missionen der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) teilnahm, wird Autogrammkarten signieren und sicher manche Frage beantworten.

Die Wiedereinweihung des „Sonnen- und Zeitpfads“ wird im Rahmen des Schnaitheimer Kinderfests am Samstag, 11. Juli 2026 gefeiert. Am Festakt nimmt der in Heidenheim geborene Wissenschaftsastronaut Dr. Gerhard Thiele teil und legt, wie schon vor 25 Jahren, eine Urkunde in den Zeiger der Sonnenuhr. Außerdem hält er um 17 Uhr einen Vortrag unter dem Titel „Space Lessons“ in der Schnaitheimer Bonifatiuskirche.