Astronaut Prof. Dr. Reinhold Ewald zu Gast

Der Astronaut Prof. Dr. Reinhold Ewald ist am 24. Juli um 19:00 Uhr zu Gast in Heilbronn. Er flog 1997 zur russischen Raumstation MIR und wurde 1999 Astronaut bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Dort koordinierte er die Bodenbetreuung von Raumflügen europäischer Astronauten und arbeitete am Aufbau und der Betriebsleitung des Kontrollzentrums des europäischen ISS-Labors Columbus mit. In seinem Vortrag „New Space – das neue Zeitalter der Raumfahrt“ geht der Physiker unter anderem auf die unterschiedlichen Interessenlagen von Raumfahrtprogrammen, den Weltraumtourismus und zukünftige Ziele der Raumfahrt ein.