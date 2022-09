Astronomie – Gestern, heute, morgen

Die Astronomie, eine der ältesten Naturwissenschaften überhaupt, beschäftigt sich mit einem faszinierenden Forschungsgegenstand, dem gestirnten Himmel, und weit darüber hinaus.

Was wussten schon die alten Kulturen und was wussten sie nicht? Was geschah mit der Verwendung von Teleskopen und der damit verbundenen kopernikanischen Wende? Welche Methoden verwendet die moderne Astrophysik und welche Folgerungen ergeben sich daraus? Was wissen auch die Astronomen im 21. Jahrhundert noch nicht und wartet auf Lösungen, die in der nahen oder fernen Zukunft liegen? Exemplarisch soll in diesem Vortrag diese Themen erörtert werden. Im Zentrum wird die Frage stehen "Woher wissen wir das alles"?