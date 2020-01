At the still point of the turning world - Am Ruhepol der sich drehenden Welt

»Am Ruhepol der sich drehenden Welt. Weder Fleisch noch fleischlos; weder woher noch wohin; am Ruhepol, wo der Tanz ist.« (T.S. Elliot)

Die Bühne ist ein Meer, eine Welle, eine wogende Masse, eine Landschaft zahlloser kleiner, in Beutel verpackter, von der Decke hängender Figuren. Zwei Puppenspieler, eine Tänzerin und eine Musikerin werden Teil eines fragilen Ganzen, kommunizieren miteinander, trennen sich, bewegen und werden bewegt.

»At the still point of the turning world« erzählt in magischen, poetischen Bildern von Individualität und Gemeinschaft, Lebendigkeit und Unbelebtheit, dem Glück und den Grenzen der Verbundenheit.

Spiel: Renaud Herbin, Aïtor Sanz Juanes ::: Tanz: Julie Nioche ::: Musik: Sir Alice ::: Bühnengestaltung: Mathias Baudry ::: Puppenbau: Paulo Duarte ::: Konstruktion: Christian Rachner ::: Licht: Fanny Bruschi ::: Konzept: Renaud Herbin in Zusammenarbeit mit Julie Nioche, Sir Alice und Aïtor Sanz Juanes ::: Bühnenmanagement: Thomas Fehr ::: Tourmanagement: Olivier Fauvel :::