Ataraxy & Mindead

Am 21.09.2019 veröffentlichen Ataraxy ihr neues Album "TOYS OF THE RICH". Gemeinsam mit Mindead werden wir an diesem Abend den Sonnenkeller zum beben bringen!

ATARAXY (Melodic Groove Metal) kommen aus dem Kreis Balingen und spielen seit 6 Jahren

energiegeladene Liveshows. Für die fünf Musiker gilt bei jeder Show: Voller Einsatz für ein tobendes Publikum! Harte Riffs und treibende Rhythmen vereint mit kritischen Texten bilden das musikalische Fundament der Band. Der moderne Sound geht einher mit vielen Einflüssen verschiedenster Genre und hebt sich dadurch von Altbekanntem ab.