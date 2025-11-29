Atelier de Noël - Nähen und Stickarbeit

Der Weihnachtsworkshop für die Kleinen - Nähen und Stickarbeit mit Marion Guitton und Laura Yoro.

„Mein Name ist Marion, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Illustratorin und Stickerin. Ich habe eine besondere Vorliebe für Blumen und alles, was mit Botanik zu tun hat. Ich liebe es natürlich, kreativ zu sein ... aber vor allem genieße ich es, diese kreativen Momente zu genießen und zu teilen, die dazu einladen, einen Gang herunterzuschalten.. Meine Kollegin Laura Yoro, diplomierte Kostümbildnerin mit B.A.F.A.-Abschluss sowie einem Studium in Textil- und Kostümdesign, arbeitet seit über zehn Jahren in Frankreich und Deutschland mit Künstlern aus verschiedenen Bereichen zusammen, insbesondere aus dem Bereich der darstellenden Künstler.

Wir machen ein Workshop für die Kleinen. - Ein Faden, zwei Hände, tausend Geschichten zum Erfinden. Kommen Sie zum Nähen und Sticken und teilen Sie einen kreativen Moment mit Ihrem Kind. Lassen Sie sich von Marion und Laura anleiten, die Sie in die Kunst des Nähens und Stickens einführen werden. Mit Nadel und Faden entwickeln Groß und Klein in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre ihre Feinmotorik, Konzentration und Fantasie. Bei diesem ersten Treffen laden wir Sie ein, gemeinsam mit Ihrem Kind Ihre eigene Weihnachtsdekoration aus Stoff zu gestalten, um Ihren Weihnachtsbaum um ein einzigartiges Stück zu bereichern.