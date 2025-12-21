Atelier im Museum: Kreis, Quadrat, Dreieck - und daraus wird ein Buchstabe?

Buchstaben schreiben und bauen mit Carmen Bürkert

bis

Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall

Für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene.

Anmeldung erforderlich:

Tel.: 0791 751289

E-Mail: hfm@schwaebischhall.de

0791 751289
bis
