Atelier im Museum: Ritter, Löwen, Greifen

für Kinder ab 8 Jahren

Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall

Mittelalterliche Fliesen gestalten mit Lorenz Hafner.

Anmeldung erforderlich:

Tel.: 0791 751289

E-Mail: hfm@schwaebischhall.de

Kinder & Familie
0791 751289
