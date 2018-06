Atelier Ulrich Brauchle - Tage der offenen Tür

Erstmals seit dem Umzug im Jahr 2013 gibt der Ellwanger Künstler Ulrich Brauchle an 2 Tagen einen öffentlichen Einblick in sein Atelier im Ellwanger Vorschloss (ehemalige Jugendherberge). Bereits seit beinahe zwanzig Jahren unterhält Brauchle seine Künstlerwerkstatt auf dem Ellwanger Schloss, ist jedoch vor vier Jahren vom Torturm zum Vorschloss umgezogen. In seinem Atelier entstehen vor allem die großformatigen und abstrakten Ölbilder, die von der umgebenden Landschaft inspiriert sind.

Leuchtende Farbflächen werden hier als Schichtungen in gestischem Rhythmus oder strenger Konzentration über- und ineinander gemalt.Im Atelier kann die schöpferische Atmosphäre des Malaktes besonders gut nachempfunden werden. Dabei sind die untergehende Sonne und der Blick auf die Stadt gleichermaßen inspirierend.