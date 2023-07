Herzliche Einladung zu einem weiteren bemerkenswerten Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ mit der jungen, erfolgreichen Pianistin Mari Ichihashi am Sonntag, dem 06. August 2023 um 17 Uhr im Bad Rappenauer Wasserschloss.

Mari Ichihashi stellt uns ihr Programm „Atemberaubende Fantasien: Mondscheinsonate und Schumanns op. 17!" mit Werken von Mozart, Beethoven und Schumann vor Mari Ichihashi wurde 1997 in Nagoya (Japan) geboren. Nach dem Abschluss an der Tokyo University of the Arts lebt sie seit 2021 in Mannheim, wo sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst im Masterstudiengang von Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy studiert. Während ihrer Ausbildung in Japan gewann sie bereits zahlreiche Preise und besuchte über die Jahre etliche Meisterkurse bei international namenhaften Pianisten und Pädagogen, darunter Hiroko Nakamura, Michael Krist Meister, Boris Petrushansky, Victor Rosenbaum, Wolfram Schmitt-Leonardy, Gerrit Zitterbart und Ichiro Nodaira. Mari Ichihashis jüngste Erfolge sind der 1. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb in Verona 2022 sowie der 2. Preis beim 24. Pietro Argent Klavierwettbewerb 2022. Ihr außerordentlich großes Repertoire erstreckt sich über alle Epochen der Klavierliteratur.

Mari Ishihashi beschreibt ihr Programm wie folgt: "Haben Sie schon einmal erlebt, dass sich Ihre Gefühle oder Ihre Motivation im täglichen Leben verändert haben, nachdem Sie Musik gehört haben? Dieses Programm, das mit der Musik aus der "Fantasie" organisch zum Ausdruck gebracht wird, kann durchaus ein solch intensives und bewegendes Erlebnis vermitteln! Ein Stück, welches der Komponist mit "Fantasie" (die "Toccata" ist keine Ausnahme) benannt hat, kann je nach Epoche und Komponist verschiedene Eigenschaften haben: es kann improvisatorisch-verträumt sein oder eine unbestimmte Form haben, der die Emotionen frei folgen können. Die Fantasien der Komponisten sind inspiriert durch das Eintauchen in eine unwirkliche Welt - oder durch eigene Erfahrungen. Wir sind auch während dieser "Fantasien" dieses Konzerts in der Lage, sie wahrzunehmen und sie uns neu vorzustellen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lauschen der vielseitigen Fantasie-Weltanschauungen aus unterschiedlichen Epochen und dem Erfassen der ausdrucksstarken Gemütsbewegungen der Komponisten."

Freuen Sie sich auf ein wunderbares Klavierkonzert im Wasserschloss!