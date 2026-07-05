Marius Müller-Westernhagen Tribute.

Gänsehautmomente sind garantiert, wenn die neunköpfige Band die großen Hits von Marius Müller-Westernhagen interpretiert. Mit 18, Willenlos, Sexy... die Liste an mitsingbaren Gassenhauern ist groß. Als besonderes Highlight wird Ausnahmesängerin Simone Schuh als Helene Fischer mit von der Partie sein - Atemlos Sexy! Ein Abend voller Energie, Emotionen und mitreißender Livemusik.