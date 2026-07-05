Atemlos Sexy!

Sommerkonzerte

Bürgergarten Mühlwiesenstraße, 74231 Bietigheim-Bissingen

Marius Müller-Westernhagen Tribute.

Gänsehautmomente sind garantiert, wenn die neunköpfige Band die großen Hits von Marius Müller-Westernhagen interpretiert. Mit 18, Willenlos, Sexy... die Liste an mitsingbaren Gassenhauern ist groß. Als besonderes Highlight wird Ausnahmesängerin Simone Schuh als Helene Fischer mit von der Partie sein - Atemlos Sexy! Ein Abend voller Energie, Emotionen und mitreißender Livemusik.

Info

Bürgergarten Mühlwiesenstraße, 74231 Bietigheim-Bissingen
Konzerte & Live-Musik
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