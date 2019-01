Aterballetto

Ein Schwede in Italien lädt mit drei amerikanischen Musiklegenden der späten 1970er-Jahre in die wilden Tage unserer Jugend ein. Geprägt von der Modernität des Nederlands Dans Theater und des Cullberg-Balletts, vereint Johan Inger in seinen Stücken die nordische Lust an der Groteske mit einer dunklen Geschmeidigkeit. Sein dreiteiliger Abend für das Aterballetto, das italienische Gegenstück zu den innovativen Nordeuropäern, zeigt wiederkehrende Grundthemen des Choreografen. Auf ganz unterschiedliche Weise geht es in »Rain Dogs« und »Bliss« um Verlust und Veränderung. Das Solo »Birdland« verbindet die beiden Werke wie ein roter Faden, lehnt sich mit Mut und Witz gegen die Wechselhaftigkeit des Lebens auf.

Den Bogen über den Abend spannt die Musik: Tom Waits, Patti Smith und Keith Jarrett haben durch ihre Rock- und Jazzmusik eine ganze Generation verändert. Heute umweht ein Hauch von Nostalgie das berühmte »Köln Concert« oder die rauen Singer-Songwriter-Weisen, erzählen sie doch von rebellischer Jugend, Freiheit und Aufbruch. »Wenn wir älter werden, dann denken wir oft über unseren Lebensweg nach. Ich blicke hier zur Abwechslung mit einem Lächeln auf meine Reise zurück, auf eine Zeit, in der alles noch strahlend und sorglos war. Das waren goldene Zeiten!«, schwärmt Inger.

Einführung 18.50 Uhr