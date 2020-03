ATK Suebia Frühjahrsball

× Erweitern Claudia Golenia http://atk-suebia.de/Der-Klub/Ballkarten/

Möchten Sie mal wieder in gepflegter Atmosphäre einen schönen Ballabend genießen und ausgiebig zu hervorragender Musik tanzen?

Dazu ist bald Gelegenheit, denn der ATK SUEBIA Stuttgart e.V. veranstaltet am Samstag, 9. Mai 2020, um 20.00 Uhr im Großen Saal der FILDERHALLE in Leinfelden-Echterdingen seinen Suebia-Frühjahrs-Ball 2020. Auch dieses Jahr erwartet unsere Gäste wieder ein attraktives und spannendes Programm. Freuen Sie sich auf ein hochklassiges Tanzturnier in den Standard-Tänzen um den Suebia-Pokal 2020.

Darüber hinaus hat das Ballpublikum reichlich Gelegenheit, auf einer großen Tanzfläche zu den Klängen der ausgezeichneten Tanz- und Showband „Filderexpress“ selbst zu tanzen oder Köstlichkeiten aus dem reichhaltigen kulinarischen Angebot zu genießen.

Man sagt der Suebia-Ball stehe, wegen seinem festlichen und stimmungsvollen Ambiente bei vielen Tanzbegeisterten fest im Terminkalender. Unsere Gäste meinen, dass er sogar der schönste Ball des Jahres sei. Lernen Sie den Ball einfach selbst kennen.

Eintritt

€ 40,00 / 37,00 / 31,00 Speisen und Getränke sind nicht im Eintrittspreis enthalten.

Um festliche Kleidung wird gebeten.

Vorverkauf

Karten können ab sofort unter: http://atk-suebia.de/Der-Klub/Ballkarten/ erworben werden

Alternativ können Karten unter ballkarten@atk-suebia.de bestellt werden.

Veranstalter

ATK SUEBIA Stuttgart e.V.

Botnanger Steige 18

70193 Stuttgart