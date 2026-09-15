Atlantis | Halloween Goa 2026

Vor den Toren des Herakles, umrandet von magischen Quellen, liegt die träumerische Zelle Insel.

Für diese eine Nacht lassen wir sie im Ozean versinken und verwandeln sie in das verschwunden geglaubte Reich: Atlantis. Taucht mit uns hinab auf den Grund des Meeres, dorthin, wo das Licht der Oberfläche nicht mehr hinreicht und nur der Puls der Bässe den Weg weist. Lasst euch von der Strömung tragen und verliert euch im Sog der treibenden Rhythmen, während ihr mit den Atlantianern zwischen den Ruinen versunkener Tempel tanzt.

Doch seid gewarnt, Fraggles!

In der Halloweennacht kann man der Tiefsee nicht trauen…dunkle Schatten und Kreaturen, die kein menschliches Auge je erblickt hat, gleiten lautlos durch die tiefen Gräben am Grund des Meeres. Der Leviathan selbst hält Wache vor den Toren der Stadt und an ihm vorbeizukommen verlangt mehr als bloßen Mut. Vielleicht ist es euer Kostüm, das euch tarnt. Vielleicht ist es das Ritual des Tanzes, das ihn besänftigt. Nur eines steht fest, wenn ihr es dennoch schafft, die versunkene Stadt wieder lebendig zu verlassen, so werdet ihr voller Sehnsucht auf ein Wiedersehen hoffen…