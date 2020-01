Atlas Bird hauen aus rohen Brocken euphorische Popsongs, die sie in gleichzeitig massive und verträumte Arrangements gießen. Den drei Leipzigern hört man an, dass sie eine Vorliebe für die große Geste haben. Das tief in der Erde verankerte Fundament überziehen dabei vielschichtige Soundflächen. So entsteht die Wucht, mit der Atlas Bird klassische Erwartungen an ein Trio aufbrechen. Sparsam eingesetzte elektronische Elemente setzen feine Akzente. Ihre Songs umweht dabei eine Melancholie, die von einem stets präsenten Gesang getragen wird. Und so arbeiten sie sich durch steiniges Terrain hoch zu versöhnlichen Refrains.