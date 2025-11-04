Atmosphäre in Schwarz-Weiß

Etwa von der Mitte des 19. Jahrhunderts an experimentieren Künstlerinnen und Künstler in Frankreich mit künstlerischen Techniken, die die Darstellung vollständig neuer Sehweisen erlauben.

Dies betrifft nicht nur die Malerei, sondern auch die Druckgraphik. Der Vortrag von Prof. Dr. Kerstin Thomas geht der Frage nach, wie das künstlerische Interesse an atmosphärischen Situationen die innovative Weiterentwicklung der Druckgraphik befördert und wie diese wiederum das Phänomen der Atmosphäre mitbestimmt.

Mit Prof. Dr. Kerstin Thomas, Universität Stuttgart