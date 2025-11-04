Atmosphäre in Schwarz-Weiß

Die Graphik in der französischen Kunst des späten 19. Jahrhunderts

bis

Kunstschule Unteres Remstal Weingärtner Vorstadt 14, 71332 Waiblingen

Etwa von der Mitte des 19. Jahrhunderts an experimentieren Künstlerinnen und Künstler in Frankreich mit künstlerischen Techniken, die die Darstellung vollständig neuer Sehweisen erlauben. 

Dies betrifft nicht nur die Malerei, sondern auch die Druckgraphik. Der Vortrag von Prof. Dr. Kerstin Thomas geht der Frage nach, wie das künstlerische Interesse an atmosphärischen Situationen die innovative Weiterentwicklung der Druckgraphik befördert und wie diese wiederum das Phänomen der Atmosphäre mitbestimmt.

Mit Prof. Dr. Kerstin Thomas, Universität Stuttgart

Info

Kunstschule Unteres Remstal Weingärtner Vorstadt 14, 71332 Waiblingen
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Atmosphäre in Schwarz-Weiß - 2025-11-04 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Atmosphäre in Schwarz-Weiß - 2025-11-04 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Atmosphäre in Schwarz-Weiß - 2025-11-04 18:00:00 Outlook iCalendar - Atmosphäre in Schwarz-Weiß - 2025-11-04 18:00:00 ical

Tags