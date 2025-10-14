Atom String Quartet

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

Im Rahmen der Jazz- & Klassik Tage Tübingen 2025.

Das Atom String Quartet ist ein weltweit renommiertes Streichquartett und zählt gleichzeitig zu den herausragendsten polnischen Jazzbands. Die Gruppe kombiniert die Fähigkeiten eines Streichquartetts mit Improvisation im weitesten Sinne und lässt sich von Jazz, polnischer Folklore, weltmusikalischen Anleihen sowie Strukturen zeitgenössischer und klassischer Musik inspirieren.

Gegründet wurde das Quartett 2010 in Warschau und besteht aus den Geigern Dawid Lubowicz und Mateusz Smoczyński, dem Bratschisten Michał Zaborski und dem Cellisten Krzysztof Lenczowski.

