Atomic Lobster | Lehner | Sun in Flight

ATOMIC LOBSTER

ATOMIC LOBSTER ist eine Band aus der lebendigen Stuttgarter Musikszene, bestehend aus Ella Estrella Tischa (Gitarre/Gesang), Daniel Herrmann (Bass/Gesang) und Armando Bleher (Schlagzeug). Inspiriert von Vorbildern wie PJ Harvey und Radiohead haben sie ihren eigenen Sound entwickelt. Ihre Musik, eine geschickte Fusion aus Grunge mit Nuancen von Soul und Trip-Hop, zollt ihrer Nostalgie für die 90er Jahre Tribut und bringt gleichzeitig neue, unverwechselbare Klänge mit ins Spiel.

LEHNER

Mit einer Mischung aus Indie, Punk und den Einflüssen der Hamburger Schule schaffen LEHNER einen Sound, der rau und dabei durchweg melodisch ist – Songs, die ins Ohr gehen und im Kopf bleiben. Treibende Gitarren und fesselnden Melodien, so oszillieren ihre Songs geschickt zwischen Melancholie und Ekstase, zwischen Zweifeln und befreiendem Ausbruch. Die Debüt-EP „Vor Allem“, produziert von Ralv Milberg (die Nerven), klingt erfrischend ehrlich und rough. Die aktuelle Single „halbsoschlimm“ zeigt eine deutliche Weiterentwicklung: reifer, etwas punkiger und mit noch mehr Intensität. Stellenweise vergleichbar mit Bands wie Kraftklub und oder „Heisskalt“, setzen LEHNER ein leises, aber deutliches Zeichen in der jungen deutschen Indierock-Szene.

SUN IN FLIGHT

„SUN IN FLIGHT“ ist eine Alternative Rockband aus Heilbronn, die aus verschiedenen Genre-Einflüssen einen dynamischen, facettenreichen und modernen Sound entstehen lässt. 2014 gegründet und mit wechselnder Besetzung hat die Band in Eigenregie drei EP‘s veröffentlicht und einige Konzerte in Süddeutschland gespielt. Seit 2021 haben die Fünf sich zum Ziel gesetzt ihren Sound neu zu definieren. Meist bedeutet SUN IN FLIGHT ein präzises Zusammenspiel von Bass und Schlagzeug, auf welches flächige Synths und Orgel, sowie zwei Gitarren facettenreiche Melodien legen, getragen von ehrlichen, heavy Riffs. Darüber finden sich mehrstimmige Vocals, eingängig und atmosphärisch, die von abstrakten und persönlichen Gedanken berichten. Ein musikalisches Pathos bestehend aus Energie und Melancholie, lädt ein zum Tanzen und manchmal auch zum genauen Zuhören.