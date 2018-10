Die UNO-Generalversammlung hat mit großer Mehrheit ein Abkommen zum weltweiten Verbot von Atomwaffen beschlossen. Deutschland verweigert die Unterschrift. Warum?

Der Bundestag hat die Regierung bereits 2010 einstimmig aufgefordert, für den Abzug der in Deutschland in Büchel in der Eifel stationierten Atombomben der USA zu sorgen. Doch die Bundesregierung verweigert die Umsetzung dieses Parlamentsbeschlusses und hat sogar der "Modernisierung" dieser Atombomben durch die USA zugestimmt. Warum?