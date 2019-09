Attic Stories - Everything in Boxes

Attic StoriesDie noch junge Karlsruher Band findet sich in Sphären des emotionalen Pop-Punkswieder. Attic Stories bewegen sich musikalisch zwischen 2000er Emopunk undmodernem Pop-Punk. Eingängige Gitarrenmelodien, das treibende Schlagzeug unddie Vocals verleihen den Songs eine Atmosphäre, die im Gedächtnis bleibt und zumMitnicken anregt.Everything in BoxesEin Ort, an dem man seinen Gefühlen freien Lauf lassen, sich ausdrücken und entfalten kann, das bedeutet für die Brüder Julius und Philipp Straub und ihrem engen Freund Vincent Mielke, Musik zu machen.Ihre Inspiration bekommen sie aus den verschiedensten Musikrichtungen und Stilen. Geprägt durch diese klangliche Vielfalt ensteht eine spannende Mischung aus Rock, Punk und Alternative, die im selben Moment ein Gefühl der Melancholie und zugleich Lebensfreude zum Ausdruck bringt.Präsentiert von Big Dipper Shows.Das Konzert findet in der Studiobühne statt.