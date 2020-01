Die Attac-Regionalgruppe Stuttgart ist Teil der in 42 Ländern tätigen Attac-Bewegung. Das zentrale Anliegen von Attac ist es, die Öffentlichkeit über Inhalt und Prozesse der neoliberalen Globalisierung und deren Wirkungen zu informieren und Alternativen aufzuzeigen. Zu unseren Themen gehören z. B. Freihandel, Migration und Flucht, Naturzerstörung, Wachstum, Finanzmärkte sowie Krieg und Frieden. Als Bildungsbewegung mit Aktionscharakter befähigen wir uns selbst durch Analyse und Diskussion, diese Themen in Forderungen zu artikulieren, die wir aktiv in die Gesellschaft tragen. 2017 werden wir unsere Vorstellungen für eine bessere Welt vor allem beim G20-Gipfel in Deutschland sowie im Wahlkampf zum Gehör bringen und den Kampf gegen die Freihandelsabkommen fortsetzen. Machen Sie mit!

Über unsere Aktivitäten kann man sich am besten über unsere Website informieren: www.attac-stuttgart.de

Termine:

Plenum immer am 2. und 4. Dienstag eines Monats

19 Uhr | Forum 3

Interessierte an einer AG können Kontakt zu bestehenden Attac-Arbeitsgruppen aufnehmen:

AG Globale Krisen / WTO

Klaus Majer, Tel. 0 71 56 / 2 71 21

klmajer@web.de

AG Wir haben genug

Mark Lawrence, Tel. 0174 / 9542298

mark.lawrence@web.de

Kontakt für Attac-Interessierte: info@attac-stuttgart.de

Treffpunkt der Arbeits- und Projektgruppen:

Forum 3