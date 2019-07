Attentat. Stauffenberg.

Die Ausstellung im Galerieraum wird sich vor allem mit Claus Graf Stauffenberg im Widerstand gegen das NS-Regime beschäftigen.

Eine wichtige Rolle spielen die vielfältigen Stauffenberg-Deutungen. Wie wurde der Attentäter seit dem Umsturzversuch wahrgenommen, welches Bild wird heute in den sozialen Medien transportiert? Wie in der Stauffenberg-Erinnerungsstätte werden auch historische Objekte aus dem Leben Stauffenbergs zu sehen sein. Die Kindheit und Jugend in Stuttgart sind ebenso beleuchtet wie die steile Offizierskarriere in der Reichswehr und der nationalsozialistischen Wehrmacht. Die Schau wird Stauffenbergs Weg in den Widerstand nachzeichnen und sein Wirken beim Umsturzversuch einordnen: der Wandel eines begeisterten Soldaten zu Beginn des Zweiten Weltkrieges hin zum Widerstandskämpfer.

Galerieraum, Haus der Geschichte

Kosten 4€