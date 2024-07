„Vor ungefähr einem Jahr haben wir Attico gestartet, um uns und anderen einen Ort frei von Genres und musikalischen Zwängen zu schaffen. Aus Küchenparty wurden 200, 300, 500 und zuletzt 800 Leute 🥹

Irgendwie fühlt es sich daher mutig an, irgendwie aber auch logisch, dieses Jahr noch eine Schippe drauf zu packen. Anyways – Wir freuen uns, euch am 03.08.2024 zu unserem allerersten Attico Fest einladen zu können! Was euch erwartet: Attico-typische Liebe zum Detail, crazy Szenerie mit Sonne, ausreichend Schatten und Regenschutz – Und natürlich die jetzt schon ikonische Giraffe über der Booth! 🦒“