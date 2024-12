Attactive Addiction | Echo of Eternity

ATTRACTIVE ADDICTION

Attractive Addiction ist eine Newcomer Metalcore/ Alternative Band, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat dem Metal Genre einen frischen Anstrich zu verpassen und die Herzen sowohl alter Fans als auch die neuerer Generationen zu erobern! Immer auf der Suche nach der nächsten (Live) Erfahrung, sorgen die 4 Freunde mit ihrem Humor, einer Prise Chaos sowie einer kleinen Portion Selbstironie stets für gute Laune und eine gesellige Zeit.

ECHO OF ETERNITY

Echo of Eternity, eine fünfköpfige Newcomer Band aus Nürtingen mit dem Ziel, gemeinsam die Metal und Rock Szene zu entdecken. Bestehend aus zwei Gitarren, Schlagzeug, Bass und Gesang spielt die Band seit Juli 2023 in ihrer aktuellen Besetzung. Mit ihrer Mischung aus verschiedenen Metal Genres, Leidenschaft für Musik und Spaß am gemeinsamen Spielen sind sie bereit, die Bühnen zu erobern.