Außerordentliche Verleihung des Theodor-Haecker-Preises der Stadt Esslingen am Neckar

Außer der Reihe wird der Preis an die belarussische Aktivistin Maria Kalesnikava verliehen. Die lange Zeit in Stuttgart tätige Künstlerin hat sich im Wahlkampf um die Präsidentschaft in Belarus in herausragender Weise um Menschenrechte, Frieden und Demokratie verdient gemacht. Wegen dieses Engagements wurde sie in Minsk festgenommen und am 6. September 2021 zu elf Jahren Haft verurteilt. Sie darf in dieser Isolation nicht in Vergessenheit geraten. In Würdigung ihres gewaltfreien Einsatzes für die Menschenrechte in Belarus verleiht die Stadt Esslingen am Neckar außerordentlich den Theodor-Haecker-Preis an Maria Kalesnikava. Ihre Schwester Tatsiana Khomich wird den Preis stellvertretend entgegen nehmen.

Im Rahmen der Preisverleihung zeigen Viktoriia Vitrenko und Jasmin Schädler von der InterAKT Initiative e. V. eine musikalische Lecture Performance unter dem Titel “Liebe ist stärker als Angst! Maria Kalesnikava und die politische Kunst“.

Laudatio: Muhterem Aras MdL, Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg

Preisverleihung: Matthias Klopfer, Oberbürgermeister der Stadt Esslingen am Neckar

Erwiderung und Dank: Tatsiana Khomich, Schwester von Maria Kalesnikava

Performance: Viktoriia Vitrenko & Jasmin Schädler, InterAKT Initiative e. V.

Moderation: Barbara Straub, Beauftragte für Chancengleichheit

Organisation und Durchführung: Referat für Chancengleichheit und Kulturamt der Stadt Esslingen am Neckar

Es gelten die aktuellen Zugangsbestimmungen für Kulturveranstaltungen gemäß der gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.