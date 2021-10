Au coeur du bois | Im tiefen Wald (OmeU)

Dokumentation | Frankreich 2021 | 90min. | Regie: Claus Drexel

Bois de Boulogne, Paris. In der grünen Lunge am Rande der Großstadt von Paris in der Dämmerung, zwischen Sportler*innen und Hundebesitzer*innen, wandern mystische queere Seelen umher. Sie alle teilen ihre temporären Lebensgeschichten miteinander und mit den Klient*innen, die kommen und gehen.

In Au cœur du bois zeigt Drexel die Ladies of the Wood.

»Der Wunsch, anders zu sein als das Geschlecht, in das man hineingeboren wurde, führt zu einem Konflikt mit der Gesellschaft, die die Norm liebt.« Cineuropa