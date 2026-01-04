Clowns mit Auweiha

Sei’s vorne oder hinten. Vor oder zurück. So oder anders herum.

Wenn drei sich treffen und die eine etwas will, was die anderen zwei nicht wollen, aber anders können, und dabei versuchen, ein Stück einzuüben, das klingt und plingt und das Publikum verlockt, wird’s turbulent. Da wird sich aufgeplustert und abgesahnt, gerumst und geplumpst, geschaut und gestaunt, gejammert und gelacht. Ein Malheur jagt das andere im Eins-Zwei-Drei des Rhythmus und beim Versuch, Ordnung und Probenatmosphäre herzustellen: Arme hoch oder runter, Französisch, Deutsch oder Drösisch, allein, zu zweit oder zu dritt: Wenn da nicht überall tiefste Verzweiflung und himmlische Ablenkungen lauern würden. So scheitern alle beim Festhalten an Gewohntem und finden in der Musik und unverhofft neuen fabelhaften Arrangements zusammen. Und der letzte lacht ja am besten. Lassen Sie sich überraschen vom clownesken Spiel für Kinder, die über Erwachsene lachen, und für Erwachsene, die über sich selbst lachen.