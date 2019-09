Gabriele Busse ist nicht nur in der veganen Szene längst ein Geheimtipp. In ihrem neuen Soloprogramm wird sie ihre Verzweiflung los.

Über ihre Kindheit in Bayern, die Sprüche ihres Umfelds und über all jene, die sie für extrem halten, weil sie nicht töten lassen will. Die Kabarettistin bietet keinen Ausweg aus dem Konflikt zwischen Veganern und dem Rest der Welt, aber sie macht ihn ein bisschen lustiger. Eine Veranstaltung im Rahmen der Fellbacher Weltwochen.