Auch Du bist Judas

Erzähltheater mit Markus Grimm vor Tilman Riemenschneiders Heilig-Blut-Altar in St. Jakob.

Tilman Riemenschneider zählt zu den bedeutendsten Bildschnitzern der Zeit um 1500; sein 1500—1505 für St. Jakob gefertigter Heilig-Blut-Altar schildert die Passionsgeschichte um die zentrale Szene des Letzten Abendmahls. Der Moment, in dem Judas an Jesus herantritt, ist mit äußerster Bewegtheit der Figuren gestaltet. In der Hochphase des Bauernaufstands im Frühjahr 1525 sympathisierte das Würzburger Ratskollegium, welchem auch Riemenschneider angehörte, mit der Sache des »Gemeinen Mannes«. Bei der Einnahme der Stadt durch den »Bauernjörg«, Heerführer des Schwäbischen Bundes, wurde das Ratskollegium verhaftet und eingekerkert. Die wirtschaftliche Existenz Riemenschneiders war damit ruiniert.

Markus Grimm wird in einer ca. 60-minütigen szenischen Aufführung direkt vor dem Heilig-Blut-Altar alle drei Zeitebenen des Geschehens eindrucksvoll vor Augen stellen: Die Zeit Riemenschneiders als Umbruchszeit von der Spätgotik zur Renaissance, die Zeit des in der Passionsgeschichte verbürgten immerwährenden Heilsgeschehens und schließlich unsere Gegenwart.