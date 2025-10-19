AUCH VEGANER VERWELKEN

Die Fleischlosen sind auf dem Vormarsch. Holger Paetz wird mitmarschieren.

Raspeln, schälen, hacken und jedes Blatt einzeln veredeln. Das Ziel lohnt: Mehr Vitalität, mehr Gesundheit, mehr pures Leben. Schönere Frauen, schnellere Autos. Alles wird gut. Andererseits: Alle wirklich gefährlichen Lebensmittel sind voll aus Pflanze! Heroin. Kokain. Alkohol. Wodka wird nur selten aus Rindfleisch gekeltert. Und was sagt die Politik? Ist ein Veganer in der CSU überhaupt denkbar? Und falls ja, dürfte man ihn noch zur Kommunion lassen