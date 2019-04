Seit 1962 bietet Audi musikbegeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ingolstadt die Möglichkeit, im sinfonischen Blasorchester des Unternehmens zu spielen. Rund 60 Mitglieder umfasst die Audi Bläserphilharmonie, die bei den Sommerkonzerten auftritt, jeden Herbst ein Benefizkonzert spielt und Konzert-Einladungen aus ganz Deutschland folgt. Zwei Drittel der Besetzung sind aktuelle und ehemalige Audi Mitarbeiter. Daneben finden aber auch andere Laienmusiker der Region einen Platz in den Reihen des Orchesters. Sie alle eint der Spaß am gemeinschaftlichen Musizieren und die Lust auf künstlerische Entdeckungsreisen. Im Repertoire haben die Musiker gehobene Unterhaltungsmusik und Bearbeitungen klassischer sinfonischer Werke. Der Hauptschwerpunkt liegt jedoch auf abwechslungsreicher moderner originaler Blasorchesterliteratur. Seit Juni 2018 liegt die künstlerische Leitung des Orchesters in den Händen von Pietro Sarno.