Audi Typ 89 Cabrio Treffen

Bereits zum 3. Mal laden die Mitglieder von Audi-Cabrio-Süd in Zusammenarbeit mit dem Technik Museum Sinsheim zu einem der größten reinen Typentreffen des beliebten Cabriolets von Audi ein.

Am Samstag, den 19.09.2020 werden von 9.00 bis 16.00 Uhr auf dem Freigelände des Technikmuseums in Sinsheim ca. 100 Fahrzeuge erwartet. Vor der beeindruckenden Kulisse der verschiedenen Großexponate werden sich Cabriolets in der gesamten Farbpalette, von absolutem Originalzustand bis zu extremen Umbauten, vom leicht desolaten Scheunenfund bis zum hochglanzpolierten Liebhaberfahrzeug ein Stelldichein geben.