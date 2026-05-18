Halleluja – die Erfinder der Superlative sind zurück! Die Kult-Band Audio88 & Yassin hat ihr neues Album im Anschlag und es ist wieder mal das beste Album aller Zeiten! Damit heizen die beiden ab November 2025 einmal quer durch Deutschland und Österreich und lassen kein Auge trocken. Maximale Endorphine und hoffentlich nur minimale Blessuren garantiert. Hol dir jetzt dein Ticket für das beste Konzert der Welt! Amen.