Auf dem Jakobsweg die Depression besiegen

Innerhalb von 7 Jahren hat der Referent 10.000 Kilometer zurückgelegt, auf dem Jakobsweg zwischen hier und Santiago de Compostela. Dass diese Auszeit nicht nur zur persönlichen Regenerierung oder als spiritueller Weg erlebbar ist, sondern auch ein Weg aus der Depression sein kann, hat er hautnah erfahren. An diesem Abend möchte er andere Betroffene ermuntern, sich auch auf diesen Weg zu machen. Er schildert, was in ihm vorgegangen ist, und was ihn immer wieder dazu bewegt, sich erneut auf den Weg zu machen und lässt uns darüber hinaus teilhaben an seinen Fotos und Erlebnissen.