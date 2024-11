Auf dem Siegertreppchen - Rekordverdächtige Tiere

In vielen sportlichen Wettbewerben misst der Mensch seine Fähigkeiten: Wer kann weiter springen, schneller rennen, geschickter klettern oder mehr Gewichte stemmen?

Die Leistungen der Athleten sind bewundernswert, doch im Vergleich zu den Rekorden in der Tierwelt verblasst so manche Medaille. Erst recht, wenn tierische Bestzeiten bei klirrender Kälte, auf höchsten Bergen oder unter sengender Hitze aufgestellt werden. Die Ausstellung Wildlife Photographer of the Year zeigt rekordverdächtige Tiere aus aller Welt. Wer hier welche Meisterschaft erringt, wird gemeinsam erkundet.