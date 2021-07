Auf dem Weg zur Ausbildungsstelle!

Bei einigen Betrieben laufen bereits die Auswahlverfahren für das Ausbildungsjahr 2022, die meisten Firmen steigen aber nach den Sommerferien in das Thema ein. Also höchste Zeit, sich jetzt fit zu machen für die Auswahlverfahren bei den Firmen. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg hat hierfür die passenden Angebote: In neuem Style und mit neuen Inhalten präsentieren sich die Onlineseminare zu den Themen Bewerbung, Vorstellungsgespräch und Auswahltest/ Assessment-Center! Es gibt sechs Termine in den Sommerferien, dabei werden Fragen beantwortet, praktische Übungen wie Rollenspiele gemacht und Tests geübt – kurzum alles, was hilfreich ist, um sich gut vorzubereiten.

Die Anmeldung für einen (oder mehrere) Termine ist telefonisch möglich unter 07141/137 271 oder per Mail unter Ludwigsburg.BiZ@arbeitsagentur.de. Eine Einladung mit dem Einwahllink wird den Jugendlichen vor der Veranstaltung zugesendet, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Themen und Termine:

Bewerbung:

Donnerstag, 05.08.2021, 10:00 Uhr

Dienstag, 07.09.2021, 15:00 Uhr

Vorstellungsgespräch:

Mittwoch, 11.08.2021, 15:00 Uhr

Mittwoch, 25.08.2021, 10:00 Uhr

Auswahltest / Assessment-Center:

Dienstag, 17.08.2021, 10:00 Uhr

Donnerstag, 02.09.2021, 15:00 Uhr