Auf den Anfang kommt es an

Vortrag von Prof. Dr. Renate Zimmer.

Professorin Zimmer ist Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt "Frühe Kindheit" und Professorin für Sportwissenschaft an der Universität Osnabrück. Seit 2007 ist sie Direktorin des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe). Sie war mehrere Jahre als Lehrerin an verschiedenen Schulformen tätig und ist international bekannt durch ihre Vorträge und Veröffentlichungen. Sie hat mehr als 45 Bücher zu den Themen Entwicklungsförderung, Bewegtes Lernen, Psychomotorik geschrieben, die in viele Sprachen übersetzt worden sind.

Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Schulentwicklung in Leonberg" statt.