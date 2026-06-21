"Auf den Flügeln des Gesanges"

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Urbanstraße 20, 70182 Stuttgart

"Auf den Flügeln des Gesanges" – Auszüge aus dem Spanischen Liederspiel op. 74 von Robert Schumann flankieren die Fantasie in f-Moll für Klavier zu vier

Händen von Franz Schubert. Es spielen Elena Müller (Sopran), Chiara Bäuml (Alt), Jakob Krupp (Bass), Sophia Weidemann und Florian Wiek (Klavier).

Gesangsensemble ist wirklich eine Welt mit ganz eigenem Zauber – mal kraftvoll, mal zart. Nachdem schon Schumann auf dieser Spur war, ließ sich natürlich Brahms nicht lange bitten – nur dass bei ihm (dem großen Johann Strauss Verehrer) lauter Walzer daraus wurden. Dazwischen – sozusagen im Auge des Sturms –

hören sie Franz Schuberts berühmte Fantasie in f-Moll.

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