Auf den Spuren der Inkas

Ein Welt-Spaziergang mit Ines und Daniel.

Unsere Reise führt uns nach Peru, wo alles ein wenig angepasster und auf den Tourismus abgestimmt wirkt. Doch unter dieser Oberfläche verbirgt sich eine tiefe, lebendige Kultur. Auf den alten Pfaden der Inkas wandern wir vom Hochland in den Dschungel und gelangen schließlich zum sagenumwobenen Machu Picchu. Hier erleben wir die fortschrittliche Ingenieurskunst dieses indigenen Volkes: Im Einklang mit der Natur bauten sie Siedlungen, die den Eroberern standhielten, und entwickelten revolutionäre Techniken für den Ackerbau.

Unsere Neugier wächst, und wir möchten noch mehr über die Völker und die Geheimnisse des Dschungels erfahren. In Iquitos helfen wir in einem Waisenhaus und tauchen ganz nah in die lokale Kultur ein – der Dschungel ist unser direkter Nachbar und offenbart uns unzählige

Einblicke und Antworten auf Fragen, die wir nicht einmal zu stellen gewagt hätten.

Dem verführerischen Duft des Kaffees folgend, führt uns der letzte Teil unserer Reise nach Kolumbien, das uns mit seinen Aromen und Menschen verzaubert.