Auf den Spuren der Römer

Wer mehr über das Leben der Römer und ihr beeindruckendes Bauwerk Limes erfahren möchte, der sollte sich den Samstag, den 7. September frei halten, denn dann wird eine interessante Führung mit Siegfried Kuhn angeboten. Der Geopark vor-Ort-Führer weiß an den Stationen Höhnehaus und Wachtürme in Hettingen allerlei Wissenswertes über die Römer und den Limes zu berichten. Daneben werden alte Sagen und Geschichten über historische Bildstöcke zu neuem Leben erweckt. An den Calzit-Steinen kommen die Hobby-Geologen auf ihre Kosten. Weitere interessante Stationen sind der „Steinerne Tisch“ und die Wasserscheide.

Nähere Information:

Treffpunkt: Wanderparkplatz am Forsthaus Hettingen, zu erreichen über die L 518 Walldürn – Altheim

Dauer : 2 – 3 Stunden