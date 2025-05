Auf den Spuren der Vaihinger Geschichte

Allgemeine Stadtführung

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Vaihingen an der Enz wurde im 13. Jh. zur Stadt erhoben. Durch die Lage an der wichtigen Fernstraße Speyer - Cannstatt - Ulm - Augsburg blühte die Stadt rasch auf. Wichtige Einschnitte stellten die Stadtbrände des 17. Jahrhunderts dar. Erhalten blieb der mittelalterliche Stadtgrundriss. Neben einer großen Zahl an Fachwerkbauten aus der Zeit nach den Bränden gilt es auch Teile der alten Stadtummauerung und zwei markante Befestigungstürme zu erkunden.

Eine Führung mit Monika Bräuninger.