Auf den Spuren der „Wilden Sau" im Naturpark Stromberg-Heuchelberg“ - Tag 1.

Egal ob Du schon einmal dabei gewesen bist oder zum ersten Mal kommen möchtest… beim Wilderlebnistag gibt es immer Neues zu entdecken. Gemeinsam gehen wir auf Spurensuche durch den Zaberfelder Wald an der Ehmetsklinge. Welche Tiere leben hier und was finden wir von ihnen? Spaßige Spiele und besondere Bauten sind geboten. Zum Abschluss gibt es leckeren Wildschweinwürste am Feuer.