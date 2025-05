An beiden Tagen gibt es unterschiedliche Programme – die Teilnahme an beiden Terminen ist also möglich! Die Veranstaltungen finden in Zaberfeld statt und sind kostenfrei. In Kooperation mit dem Naturpark Stromberg-Heuchelberg zum Projekt „Wilde Sau“.

Auf den Spuren der „Wilden Sau" im Naturpark Stromberg-Heuchelberg“ - Tag 1.

Mi, 11. Juni, 8:30-12:00 Uhr

Egal ob Du schon einmal dabei gewesen bist oder zum ersten Mal kommen möchtest… beim Wilderlebnistag gibt es immer Neues zu entdecken. Gemeinsam gehen wir auf Spurensuche durch den Zaberfelder Wald an der Ehmetsklinge. Welche Tiere leben hier und was finden wir von ihnen? Spaßige Spiele und besondere Bauten sind geboten. Zum Abschluss gibt es leckeren Wildschweinwürste am Feuer.

Auf den Spuren der „Wilden Sau" im Naturpark Stromberg-Heuchelberg“ - Tag 2

Do, 12. Juni, 8:00-12:45 Uhr

Einen halben Tag geht es für Familien mit Kindern auf Spurensuche in den Wald...ihr seid zu Gast bei der "Wilden Sau". Auch ihre wilden Nachbarn spielen bei dieser aufregenden Pirsch eine Rolle. Ihr dürft an diesem Vormittag auf Spurensuche gehen, ein gemütliches Waldsofa und für den Wildschweinnachwuchs ein besonderes Nest - einen sogenannten Wurfkessel - bauen. So erfahrt ihr einiges über das Wildschwein, sein Leben im Wald und über das seiner wilden Nachbarn. Zum Abschluss gibt es leckere Wildschweinwürste am Lagerfeuer.