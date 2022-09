Auf den Spuren der Wildkräuter beim Plochinger Mädelsabend

Dass sich mit den Schätzen der Natur manche Köstlichkeiten oder auch schöne Geschenke herstellen lassen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Allein zu erkennen, was denn so an genießbaren Pflanzen um uns herum wächst, ist manchmal gar nicht so einfach. Einen kleinen Einblick in die Geheimnisse der Wildkräuter erhalten die Teilnehmerinnen des „Plochinger Mädelsabends“ am Freitag, den 23. September.

Der Abend startet um 16:30 Uhr mit einem leckeren Aperitif und Antipastiteller in der Plochinger „Retrobottega“. Den anschließenden geselligen Spaziergang vom historischen Marktplatz über den Neckar zum Landschaftspark Bruckenwasen begleitet Stadtführerin Gerti Münker mit interessanten Informationen und Anekdoten. Dabei erfahren die TeilnehmerInnen ganz nebenher, wie vielfältig das Areal des heutigen Landschaftsparks in der Vergangenheit genutzt wurde. Heute bildet er eine grüne Oase vor den Toren der Stadt und beheimatet auch das Umweltzentrum Neckar-Fils. Dort wird in die Welt der Wildkräuter hineingeschnuppert und die TeilnehmerInnen können kleine Köstlichkeiten herstellen, die natürlich mit nach Hause genommen werden dürfen.

Der Mädelsabend ist für Einzelpersonen oder auch Kleingruppen buchbar. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs, die maximale Teilnehmerzahl zehn Personen. Das zweieinhalb bis dreistündige Programm kostet 38 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 16. September, über die PlochingenInfo möglich.