Auf den Spuren des Dichters Christian Wagner

Führung durch das Christian-Wagner-Haus und auf dem Dichterpfad.

Bei der Führung entlang des Christian-Wagner-Dichterpfads gibt Prof. Dr. Axel Kuhn von der Christian-Wagner-Gesellschaft Einblicke in das Leben des Dichters und Bauern. Christian Wagner, gewiss ein literarischer Außenseiter, aber auch erstaunlicher Visionär im ausgehenden 19. Jahrhundert, kommunizierte mit Pflanzen und Tieren und thematisierte dies in seiner Lyrik, wie sie beispielhaft in seinem Band “Sonntagsgänge” nachzulesen ist.

Hinter der Idee zum Dichterpfad steht der Gedanke, Christian Wagners Poesie in der Natur an Stellen erlebbar zu machen, an denen sich der Dichter bei seinen “Sonntagsgängen” vermutlich oft aufgehalten hat.