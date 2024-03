"AMILA" - für ein gewaltfreies Leben

Jede vierte Frau erlebt in ihrer Partnerschaft Gewalt. AMILA, die Fachberatungsstelle bei häuslicher Gewalt in Böblingen, berät, stärkt und unterstützt Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Was unter dem Begriff zu verstehen ist, welche Anzeichen es dafür gibt und welche (Abhängigkeits-) Dynamiken in solchen Gewaltbeziehungen entstehen, sind unter anderem Fragen, die an dem Abend gemeinsam mit den Referentinnen von AMILA angeschaut werden.